İsrail, Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı

İsrail ordusu, Şeria'nın batısında bir eve baskın düzenleyerek Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı.

İsrail, Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Şeria'nın batısında Hamas Hareketi liderlerinden birini gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Cenin yakınlarındaki Celkamus köyünde oturan Hamas'ın önemli liderlerinden Abdulbasıt el-Hac'ın (48) evine baskın düzenledi.

Hac, İsrail askerleri tarafından evi teftiş edildikten sonra gözaltına alındı. Hayatının çeşitli dönemlerinin 16 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Abdulbasıt el-Hac, bir buçuk yıl önce serbest bırakılmıştı.

Cenin'de bir gün önce de Hamas'ın lider kadrosundan Halid el-Hac (55) İsrail askerleri tarafından bir baskının ardından gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin İsrail yada Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

AA

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 03:40
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