İsrail'den insanlık dışı işkence: Esirler eyleme hazırlanıyor

İsrail, Gilboa Hapishanesi’nden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli’yi ağır işkencelerden geçirmeye başladı. Nerede tutulduğu bilinmeyen esirlerden Zekeriya Zübeydi’nin yoğun bakıma kaldırıldığı ifade edildi. Cezaevlerindeki Filistinli esirler geniş çaplı protesto gösterilerine hazırlanıyor. Gilboa Hapishanesi’nde gerçekleşen firar olayıyla imajı zedelenen İsrail, tüm imkanları seferber ederek Zekeriya Zübeydi, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda’yı yakalamıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Filistinli aktivistler İsrail’in 4 tutukluya işkence yaptığını açıkladı. Özellikle Zekeriya Zübeydi’ye ağır işkence yapıldığı belirtildi. Yakınları, Zübeydi’ye elektrikli işkence yapıldığını, başından ağır darbeler aldığını ve bu nedenle de yoğun bakımda tedavi altına alındığını belirtti. İsrail basını ise Zübeydi’nin 2 kez hastaneye kaldırıldığını yazdı, ancak Zübeydi’nin son durumu hakkında bilgi verilmedi.

ESİRLER EYLEME HAZIRLANIYOR

Cezaevinde bulunan diğer Filistinli esirler ise ağırlaşan şartlarını ve 4 Filistinli’ye yapılan kötü muameleyi protesto etmeye hazırlanıyor. İsrail’in baskı ve işkencelere son vermemesi durumunda yaklaşık bin 500 esirin çeşitli eylemler düzenleyeceği aktarılıyor. Öte yandan hapisten kaçan diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat’ı İsrail güçleri henüz bulamadı. İsrail güçleri her yerde 2 Filistinliyi arıyor.