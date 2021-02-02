İsrail'den İran iddiası: İran'ın saldırısını engelledik

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), 29 Ocak'ta İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında meydana gelen patlamanın ardından İran'la ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

KAN'ın ismini açıklamadığı Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Tahran yönetimi, İsrail, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) büyükelçilikleri hakkında bilgi toplamak ve bunlardan birinin hedef alınma olasılığını tespit etmek için bir Afrika ülkesine ajanlar gönderdi.

Haberde, bu ajanlardan bazılarının İran uyruklu Avrupa vatandaşları olduğu bilgisine yer verildi.

İran'ın söz konusu planla, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani ve 27 Kasım 2020'de başkent Tahran'da suikasta kurban giden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin intikamını almak istediği kaydedildi.

KAN, söz konusu planın engellendiğini, İranlı ajanlardan bazılarının söz konusu Afrika ülkesinde bazılarının da başka ülkelerde gözaltına alındığını aktardı.

Haberde, Afrika ülkesinin ismi ve ajanları gözaltına alan makamın ismi açıklanmadı.

İran'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında meydana gelen patlamada park halindeki araçlar hasar görmüştü.

AA