İsrail'den Panama'da çirkin provokasyon

Panama polis teşkilatına mensup memurların, İsrail tarafından yürütülen bir eğitim kursunda Filistinlilerin kullandığı kıyafetleri giyinmiş kişileri gösteren hedeflere nişan alma görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından Panama Ulusal Polis Teşkilatı, gönderiyi resmî Twitter hesabından kaldırdı ve kısa süre sonra da özür mesajı paylaştı.

IRKÇI BİR EYLEM

Skandal olaya sosyal medyada tepki yağarken Panama Filistin ile Dayanışma Komitesi de korkunç hadiseyi kınadığı bir mesaj paylaştı. Mesajda İsrail’den alınan eğitimin, “başörtüsü veya benzeri şeyler takan herkesin terörist olarak sınıflandırıldığı bir ırkçılığı içerdiği” belirtildi. Panama’daki Filistin Bilgi Bürosu da “Bu, Panama’nın hoşgörü göstermemesi gereken bir ayrımcılık ve ırkçılık eylemidir” sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı da tepkisini “Panama polisi, Filistinli bir kadının fotoğrafını terörizmin sembolü gibi göstererek ne elde etmek istiyor?” ifadeleriyle dile getirdi.