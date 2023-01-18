İsrail'den Papa'ya yardım çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas’ın, yıllardır Gazze’de alıkonulan İsraillilerden Avera Mengistu’nun görüntülerini yayımlaması ve İsrail hükümetinin bu görüntüleri doğrulamasının ardından İsrailli 4 esir hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eli Cohen, konuyla ilgili Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger’e mektup gönderdi.

İsrailli Bakan, mektuplardaki muhataplarına, "Hamas'ı kınamak ve Hamas tarafından Gazze'de tutulan İsrail vatandaşlarının ve asker cesetlerinin serbest bırakılması için harekete geçme ve acil önlemler alma çağrısı" yaptı.

Cohen, mektuplarında, "Askerlerin cesetlerinin, Yahudiliğe uygun şekilde cenazelerinin kaldırılması için geri getirilmesi ve esir tutulan İsrail vatandaşlarının ailelerine teslim edilmesi İsrail hükümetinin ahlaki yükümlülüğüdür." ifadelerine yer verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, "Papa Franciscus’un Aralık 2022'de 4 İsrailli esirin aileleriyle bir araya geldiğini ve çocuklarının geri getirilmesi için onlara yardım etme sözü verdiğini" hatırlattı.

Hamas'ın paylaştığı görüntüler

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, 16 Ocak’ta, yıllardır Gazze'de rehin tutulan Etiyopya asıllı İsrailli Mengistu'nun görüntülü mesajını paylaşmıştı.

Görüntülerde İsrailli yetkililere seslenen Mengistu, şunları söylemişti:

"Ben esir Avera Mengistu. Sıkıntı ve acıyla geçen bunca yıldan sonra ben ve arkadaşlarım daha ne kadar burada esaret altında kalacağız? İsrail devleti ve halkı nerede?"

Görüntüler üzerine İsrail Başbakanlığı, ilk aşamada, Hamas'ın yayımladığı videonun doğruluğunu tespit etmenin mümkün olmadığını duyurmuş ve Hamas'ı esir takası konusunda muhtemel bir anlaşma fırsatını baltalamakla suçlamıştı. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, Mengistu’nun görüntülerinin doğruluğunu teyit ettiklerini açıklamıştı.

Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker, 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı.

İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerinin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı (Avera Mengistu) diğeri Arap (Hişam es-Seyyid) olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanlığı, daha sonra Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul adlı askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

Kassam Tugayları, 28 Haziran 2022'de Gazze'de elinde tuttuğu İsraillilerden Hişam es-Seyyid'in videosunu yayımlamıştı.

Gazze'deki Hamas yetkilisi Yahya Sinvar, Aralık 2022’de yaptığı açıklamada, "İsrail esir takası anlaşmasını ertelerse Kassam Tugayları'nın elindeki İsrail askerlerinin dosyasını sonsuza kadar kapatmakla" tehdit etmişti.