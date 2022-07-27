İsrail'den Rusya'ya "Yahudi Ajansı krizi" sonrası ilk kez bir heyet gidiyor

İsrail Başbakanlık Ofisi, bu akşam gerçekleşecek ziyarete ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrailli ekibin, Başbakan Yair Lapid'in talimatıyla Moskova'da Rus makamlarıyla görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

Bu akşam yapılacak ziyaretin Rus yönetimiyle iş birliği içerisinde gerçekleştirileceği vurgulandı.

- İsrail ile Rusya arasında "Yahudi Ajansı gerginliği"

Rus Adalet Bakanlığı, geçen hafta İsrail'in kuruluşunda da önemli rol oynayan İsrail Yahudi Ajansı'nın (JAFI) Rusya temsilciliğinin tasfiyesi talebinde bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, JAFI'nin Rusya temsilciliğinin kapatılmasıyla ilgili talebin, Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise Moskova'nın, JAFI'nin Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi yönündeki talebinin "iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini" belirtmişti.

Haaretz gazetesi 25 Temmuz'daki haberinde konuyu görüşmek üzere Rusya'ya gitmek isteyen İsrailli bir hukuk heyetine Moskova makamlarından onay gelmediğini bildirmişti.

Rusya'da JAFI temsilciliğinin kapatılmasına ilişkin ön duruşma yarın gerçekleştirilecek.

- Yahudi Ajansı 1929'da kuruldu

Hedefini, "tüm dünyadaki Yahudi halklarının, mirası ve topraklarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak ve gelişen bir Yahudi geleceği ile güçlü bir İsrail inşa etmek için onları güçlendirmek" olarak açıklayan JAFI, 1929 yılında kuruldu.

Söz konusu Ajans, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde yürüttüğü faaliyetlerle de biliniyor.