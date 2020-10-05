İsrail'den Türkiye'ye akılalmaz suçlama

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkilerini normalleştirmesi çerçevesinde Pazar günü Körfez ülkelerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Benny Gantz, Türkiye ve İran'ı "bölgeyi istikrarsızlaştırmakla ve barış çabalarına karşı çalışmakla" suçladı.

Reuters'ın haberine göre İsrailli bakan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki, Libya'daki, Doğu Akdeniz'deki varlığını ve Hamas ile ilişkilerini eleştirdi, "Bunların tümü istikrarı bozuyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İHANET ÇIKIŞI ZORLARINA GİTTİ Ankara ve Tahran, İsrail'in BAE ve Bahreyn ile vardığı "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmaları kınamış ve Filistin davasına ihanet olarak yorumlamıştı. Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas anlaşmayı sert bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmaya tepki olarak BAE ile diplomatik ilişkilerin askıya alınabileceğini duyurmuştu. Dışişleri Bakanlığı BAE ile anlaşmayı "Filistin davasına ihanet" olarak nitelerken, Bahreyn ile anlaşma hakkında ise "Endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

TÜRKİYE'YE ULUSLARASI BASKI ÇAĞRISI

İsrailli Bakan Gantz, Zoom üzerinden yapılan toplantıda, "Türkiye sorunu kesinlikle çok karmaşık çünkü Türkiye NATO'nun bir parçası" ifadesini kullandı. Gantz, "Elimizdeki bütün seçeneklerle ve uluslararası baskı yoluyla ellerini doğrudan terörizmden çekmelerini sağlamalıyız" dedi.

BAE ve Bahreyn'den önce İsrail'i resmen tanıyan Orta Doğu ülkeleri sadece Mısır ve Ürdün'dü.

KAYNAK: BBCTÜRKÇE