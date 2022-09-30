İsrail'e ait bir uçak Şeria'nın batısında düştü

Uçağın düşüş anında olay yerinde bulunan Filistinli gazeteci Osman Salah AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüllahim'in doğusunda İsrail'e ait küçük bir uçağın düştüğünü, pilotun yaralandığını ancak durumunun kritik olmadığını belirtti.

İsrail ordusunun hemen bölgeye askeri takviye gönderdiğini aktaran Salah, pilotun ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

Salah, pilotun yanında başka bir kişi daha olduğunu ancak onun yaralanmadığını ifade etti.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde de 48 yaşındaki İsrailli pilotun, Kudüs yakınlarındaki açık bir alana zorunlu iniş yaptığı ve hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.