İsrail erken seçimden şimdilik vazgeçti

İsrail Eğitim Bakanı ve koalisyon hükümeti ortaklarından Yahudi Evi Partisi lideri Naftali Bennnett, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümete destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Meclis'te partisinin milletvekillerinden Adalet Bakanı Ayelet Şaked ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bennett, beklenenin aksine koalisyon hükümetini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Yerel basında yer alan haberlere göre "Netanyahu'nun geçen hafta istifasını açıklayan Avigdor Liberman'dan boşalan Savunma Bakanlığı koltuğuna kendisini getirmediği için istifa edebileceği ileri sürülen Bennett, "Başbakanın yanında durmaya devam edeceğim ve onun hükümetten istifa etmem için verdiği ültimatomu yerine getirmeyeceğim." dedi.

Bennett, ortağı olduğu hükümetin güvenlik politikalarını da eleştirerek, "İsrail'in güvenlik gemisi yanlış sulara doğru yelken açtı." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Eğitim Bakanı Bennett'in açıklamasından kısa bir süre önce mecliste Savunma ve Dış İlişkiler Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Komite toplantısı öncesi yaptığı açıklamada ülkedeki erken seçim tartışmalarına değinen Netanyahu, "Güvenliğimiz için hassas olan bir dönemde hükümeti devirmek sorumsuzca olur. Ortaklarımız koalisyon hükümetini devirme kararı alsın veya almasın biz halkımız ve ülkemizin güvenliğini sağlama almak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Liberman'ın ardından İsrail'in yeni Savunma Bakanı'nın kim olacağına yönelik tartışmalar üzerine Netanyahu, dün yaptığı açıklamayla bu önemli bakanlığı da kendisinin yürüteceğini duyurmuştu.

İsrailli uzmanlar, Netanyahu'nun ülkenin güvenlik açısından hassas bir dönemden geçtiği için erken seçimin doğru olmayacağına yönelik açıklamalarıyla koalisyon ortakları üzerinde hükümetten çekilmemeleri için baskı kurduğu yorumunu yapıyor.

Zira Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in partisi Yahudi Evi, Liberman'ın istifasının ardından yaptığı açıklamada, yeni Savunma Bakanının Bennet olmaması halinde hükümetten çekilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Bennett'in, Netanyahu ile cuma günü yapılan ve anlaşmazlıkla sonuçlandığı dile getirilen toplantının ardından, bugün hükümette kalacağını açıklamasının "Başbakanın kurduğu baskının bir meyvesi" olduğu ifade ediliyor.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerginliğin ardından İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesi eleştirerek, 14 Kasım'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Mecliste 5 sandalyeye sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman'ın istifasının ardından bir diğer koalisyon ortağı Yahudi Evi Partisi milletvekillerinden Shuli Moale, "Savunma Bakanlığını Naftali Bennett ve partisi Yahudi Evi'ne vermenin zamanı geldi. Eğer Bennett bu göreve getirilmezse partimiz koalisyon hükümetinin parçası olmaya devam etmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu ile Bennett, cuma günü koalisyonun geleceğini görüşmek üzere bir araya gelmiş, İsrail basınına konuşan Yahudi Evi Partisinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili görüşmenin anlaşmazlıkla sonuçlanması sebebiyle iki liderin erken seçim kararı aldığını ileri sürmüştü.

Başbakanın partisi Likud ise erken seçim kararı alındığı yönündeki iddiayı yalanlamıştı.

Netanyahu liderliğindeki 6 partili koalisyon hükümeti 120 sandalyeli İsrail meclisinde 66 milletvekiliyle temsil ediliyordu. Liberman'ın istifası ile koalisyon hükümetinin sandalye sayısı güven oyu için gereken kritik sayı 61'e düşmüştü.

İsrail'de normal koşullarda milletvekili seçimlerinin Kasım 2019'da yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 14:18