İsrail, Fas'ta büyükelçilik açacak

Fas ile İsrail arasındaki ilişkiler güçleniyor.

Her iki ülke normalleşmenin ardından ilişkileri geliştirme taahhüdü vermesi sonrası İsrail, Fas'ın başkenti Rabat'ta büyükelçilik açacağını açıkladı.

İsrail'in Rabat'taki İrtibat Ofisinden yaptığı açıklamada, Fas'ın başkentinde bir yıl içinde büyükelçiliğin açılacağı ve elçilik binasının inşaatının başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail'in büyükelçilik inşası için Faslı şirketlerle 4 milyon ABD doları tutarında bir sözleşme imzaladı.

İrtibat Ofisinin açıklamasına göre Alona Fisher-Kamm, İsrail'in Rabat Büyükelçisi olarak belirlenirken Fas tarafı konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

Şu anda İsrail'in Rabat'taki İrtibat Ofisinin Müdürü olan Fisher-Kamm'ın gelecek yıl resmi olarak İsrail'in Rabat Büyükelçisi olacağı düşünülüyor.

Rabat yönetimi, ilişkileri büyükelçilik düzeyine taşımadan önce İsrail'in, Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanımasını talep ediyordu. İsrail ise bu konuda henüz bir adım atmış değil.

Kaynak: Mepa News