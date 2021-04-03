İsrail, gazetecileri susturmaya çalışıyor

Gazetecilere Destek Komitesi, İsrail'de mart ayında gazetecilere yönelik ihlallerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ihlallerin arasında, AA çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 gazeteciye yönelik saldırının yer aldığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Şeria'da ayrım duvarı karşıtı gösterilerini takip eden gazetecilere saldırdığı, 3 gazeteciyi gözaltına alarak Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırdığı aktarılan açıklamada, 9 gazeteciyi sorgulamak için çağırdığı, bir kadın gazetecinin idari tutukluluk süresini uzattığı, bir gazeteciyi 10 ay hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 9 gazetecinin mesleğini icra etmesinin engellendiği, 2 gazetecinin tehdit edildiği, 3 kere gazetecilerin teçhizat ve ekipmanlarına el konulduğu ve 1 kere para cezası ödetildiği ifade edildi.