İsrail gece gündüz çalışıyor ama bulamıyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, ellerinde kalan ve son kullanma tarihi yaklaşan Pfizer/BioNtech aşılarına ilişkin başka ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hezi Levi tarafından pazar günü yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta İngiltere ile yapılan görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmadığı belirtildi.

Levi son kullanma tarihi temmuz sonu bitecek kaç doz fazla aşı kaldığına ilişkin bilgi vermezken İsrail basınına göre bu sayı yaklaşık bir milyon.

Nüfusunun büyük çoğunluğunu aşılayan İsrail ellerinde kalan dozları diğer ülkelerin son kullanma tarihi daha geç olan dozlarıyla takas etmeyi planlıyor.

Radyo programında açıklamalarda bulunan Levi, görüştükleri ülkelerin adını vermedi ancak gece gündüz bu konu üzerine çalışıldığını belirtti.

İsrail fazla dozları ilk olarak Filistin'e teklif etmiş ancak Filistinliler son kullanma tarihi çok yakın olduğu gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

İsrail Aralık ayında dünyanın en hızlı kampanyasını başlatmış ve 50 yaş üzeri nüfusun yüzde 90'ını aşılamıştı.

Bununla birlikte İsrail'de genel nüfusun beşte biri henüz aşılanmadı.

Vaka sayıları tek hanelere düşen İsrail neredeyse tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı.

Katnak: Euronews