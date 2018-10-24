İsrail güçleri Hristiyan din adamlarıyla karşı karşıya

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kıpti Hristiyan inancına mensup çok sayıda Kıpti din adamının düzenlediği gösteriye sert bir şekilde müdahale etti. Gösteriye katılan bazı din adamlarını darbeden işgal güçleri, bir kilise görevlisini de gözaltına aldı.

"Kutsal Topraklardaki Hristiyan Ulusu Toplumu" adlı yardım kuruluşu tarafından yapılı yazılı açıklamada İsrail polisinin müdahalesine tepki gösterildi. Açıklamada, "Bu sabah işgal güçlerince (İsrail polisi) Kıpti keşişlere karşı barbarca saldırı düzenlendi. Bu saldırı, işgal altındaki Kudüs'te Yahudi olmayanlara karşı yapılan adaletsizliğin bir göstergesidir." denildi.

İsrail güçlerinden ise olaya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Üç semavi din için de büyük öneme sahip Kudüs'te Hristiyanlara ait birçok kutsal mekân bulunuyor. Mescid-i Aksa'nın da içinde olduğu Eski Şehir'de Hristiyanlığın farklı mezheplerine ait birçok kilise de yer alıyor.

İsrail işgal güçleri, sadece çoğunlukla Müslüman topluma yönelik saldırılarda bulunurken zaman zaman da Hristiyan gruplara da saldırıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net