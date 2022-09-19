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İsrail güçleri Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü'nü serbest bıraktı

Bu sabah gözaltına alınan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani'nin serbest bırakıldığı belirtildi.

İsrail 19.09.2022, 14:26
İsrail güçleri Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü'nü serbest bıraktı

İsrail polisi sabah evine baskın düzenleyerek Batı Kudüs’teki Meskubiyye Polis Merkezi’ne götürdüğü Kisvani'yi saatler sonra serbest bıraktı.

Mescid-i Aksa’nın yönetiminden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Kisvani’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’teki evine baskın düzenlediği belirtilmişti.

Açıklamada, baskında Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Kisvani'nin gözaltına alındığı ve evindeki bilgisayar, bazı belgelerle elektronik eşyalara el konulduğu kaydedilmişti.

Olaya ilişkin İsrail polisinden açıklama yapılmadı.

#Ömer elKisvani
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