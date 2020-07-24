İsrail güçlerinden, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri protestosuna müdahale

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre onlarca Filistinli, Selfit kentine bağlı Haris köyünde topraklarının Yahudi yerleşim birimi inşası için el konulma tehdidini protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

İsrail askerleri ayrıca yerleşim birimi inşası için el konulma tehdidi altındaki topraklarda cuma namazı kılmak isteyen Filistinlileri de engelledi.

İsrail ve Filistinli kaynaklar, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da yaklaşık 650 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığını kaydediyor. Uluslararası hukuk, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı kabul ediyor.

Kaynak: AA