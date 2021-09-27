İsrail güçlerinden kanlı baskın: Beş Filistinliyi öldürdüler

İşgalci İsrail, Batı Şeria’da saldırılarına devam ediyor. Cenin ve Ramallah’taki baskınlarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 9 Filistinli ise yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cenin’de 2, Kudüs’ün kuzeyinde 3 Filistinlinin “şehit olduğu” belirtildi. Cenin’deki baskınlarda biri yaralı 3 Filistinli de gözaltına alındı. Saldırılara ilişkin yerel medyada yer alan görüntülerde, işgalcilerin çekilmesinin ardından bölgede kan izleri görüldü.

TEKBİRLERLE UĞURLANDI

Ölen Filistinlilerin naaşlarından bazılarının alıkonulduğu öğrenilirken, hayatını kaybedenlerden biri dün toprağa verildi. 22 yaşındaki Usame Subh için Burkin beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

KANLARI YERDE KALMAYACAK

Filistin bayrakları ile direniş örgütlerine ait flamalar taşıyan binlerce kişinin katıldığı törende, tekbirler getirilip sık sık İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Hamas’ın Batı Şeria sorumlusu Salih el-Aruri, de katliamla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada “Şehitlerin kanı yerde kalmayacak. Bunun için ödenecek en büyük bedel ise Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu olacak. Şehitlerin akan her bir damla kanının bedeli olacak.” ifadesini kullanan Aruri, Filistin halkının “şehit vermekten” bıkmayacağını vurguladı.

Katil Bennett!

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dünkü baskınların ardından saldırgan tutumunu sürdürdü. Bennett, İsrail güçlerine saldırı gerçekleştireceğini iddia ettikleri Hamas üyelerine karşı harekete geçtiklerini savundu. Başbakanlık ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da Bennett, “sahadaki asker ve komutanların kendilerinden beklendiği gibi davrandıklarını, onları tamamen desteklediklerini” kaydetti.

Fanatikler Aksa’ya girdi

Yüzlerce fanatik Yahudi, dün Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. İsrail polisi korumasındaki 651 fanatik Yahudi, El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan Harem-i Şerif’e girdi. Yahudi gruplar, İbrani takvimine göre 20 Eylül’de başlayıp 27 Eylül’de sona erecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle“Tapınak Tepesi”olarak niteledikleri Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapıyor.