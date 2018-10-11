İsrail güvenlik seviyesini artırdı

İsrail ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşim yerlerinden siren seslerin yükseliyor. Herhangi bir patlamanın duyulmadığı bölgede sirenlerin tatbikat amacıyla çalınabileceği düşünülüyor.

İsrail halkının tatbikat amacıyla sık sık siren çalınması nedeniyle rahatsız olduğu belirtiliyor.

Kaynaklar, bölgede can kaybı ve hasarın olmadığını belirtiyor.

Filistin tarafından atılan roketler Mısır’ın arabuluculuğuyla son haftalarda sona ermişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

