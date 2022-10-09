İsrail hapishanelerindeki 20 Filistinli daha açlık grevine başladı

İsrail hapishanelerindeki 20 Filistinli daha Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevi başlattı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Filistinlinin daha açlık grevine girmesiyle İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklu sayısının 50'ye ulaştığı belirtildi.

Aralarında idari tutuklular ve mahkumların da bulunduğu söz konusu 20 Filistinlinin kaldıkları cezaevlerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 15 gündür açlık grevini sürdüren 30 Filistinli tutuklunun çeşitli derecelerdeki İsrail mahkemelerini de boykot ettiği hatırlatıldı.

İsrail'in Ofer Cezaevindeki 30 Filistinli tutuklu, 25 Eylül'de Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) mensubu 30 Filistinli, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına karşı çıkarak, "özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmak istediklerini" açıklamıştı.

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerinde 780'i "idari tutuklu" 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.