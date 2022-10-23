İsrail hükümeti Herzi Halevi'nin Genelkurmay Başkanlığına atanmasını onayladı

İsrail hükümeti, ocak ayında görev süresi dolacak olan Aviv Kohavi'nin yerine Genelkurmay Başkanlığına Herzi Halevi'nin atanmasını onayladı.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Halevi'nin İsrail'in 23. Genelkurmay Başkanı olarak atanmasının onaylandığı belirtildi.

Kohavi'nin görev süresinin 16 Ocak 2023'te sona ereceğine işaret edilen açıklamada, Halevi'nin bu tarihten bir gün sonra 17 Ocak'ta resmen görevine başlayacağı ifade edildi.

"Yedioth Ahronot" gazetesinin haberine göre Halevi, 4 yıl görevde kalan selefi Kohavi'den sonra İsrail Genelkurmay Başkanlığı görevini 3 yıl boyunca üstlenecek.

İsrail hükümeti isterse Halevi'nin görev süresini en fazla bir yıl uzatabilir.

Savunma Bakanı Benny Gantz, 4 Eylül 2022'de Halevi'nin yeni Genelkurmay Başkanı olarak atanmasına karar vermişti.

İsrail'de Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenecek Herzi Halevi, Haziran 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda öldürülen amcasının adını taşıyor.

Amcasının öldürüldüğü yıl Kudüs'te dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Halevi, 1985 yılında İsrail ordusuna katıldı.

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler "Sayeret Matkal" biriminde de görev yapan Halevi, 2014-2018 yıllarında askeri istihbarat başkanlığı yaptı.

Daha sonra İsrail Güney Ordusu Komutanı olarak atanan Halevi, geçen yıl da Genelkurmay Başkan Yardımcısı olmuştu.