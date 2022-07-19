İsrail'in amacı hac için doğrudan uçak seferleri başlatmak

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Freij basına yaptığı açıklamada, “İsrail’deki Müslüman vatandaşların bir yıl içinde hac vazifesini yerine getirmek için Tel Aviv’den Cidde’ye doğrudan uçakla gidebileceklerine inanıyorum.” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ziyaretiyle birlikte Suudi Arabistan’ın bir dizi açılım kararlarının ardından bu açıklamanın gelmesi dikkat çekti.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi 15 Temmuz'da, ülkenin hava sahasının İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açıldığını duyurmuştu.

İsrailli bakan, Suudi Arabistan’ın aldığı bu kararın ABD’nin bölge ülkelerinin ilişkilerinin normalleşmesi konusunda cesaretlendirmek için attığı adımların ilerlediğini gösterdiği bildirdi.

Kendisinin de Müslüman olduğunu hatırlatan İsrailli Bakan Esawi Freij, “hayaller gerçeğe dönüşebilir.” dedi.

Müslüman İsrail vatandaşlarını hac için ülkesine kabul eden Suudi Arabistan, şu ana kadar doğrudan uçuşlara izin vermiyor, bu kişilerin bölge ülkelerinden kendi topraklarına gelişine imkan tanıyordu.

Kaynak: Euronews