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İsrail'in Ankara Büyükelçisi belli oldu

İsrail, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian’ı Ankara Büyükelçisi olarak atadı.

İsrail 19.09.2022, 16:41
İsrail'in Ankara Büyükelçisi belli oldu

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu ve diğer atamaların “hükümetin onayına bağlı olduğu” vurgulandı.

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos’ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

Kaynak: AA
#İsrail #Irit Lillian #Ankara Büyükelçisi
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