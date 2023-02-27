İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir: Ürdün'de olan Ürdün'de kalacak

Ben-Gvir, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Ürdün'ün Akabe kentinde Filistin, İsrail, Ürdün, ABD, ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısıyla alakalı paylaşımda bulundu.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan, "Ürdün'de olan Ürdün'de kalacak." ifadesini kullandı.

Filistin yönetimi ile İsrail hükümeti, Akabe'deki toplantının kapanış bildirisinde, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay arasında durdurmaya hazır olduklarını teyit etmişti.

Tek taraflı eylemlerin, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşaatını tartışmaya açmamasını ve 6 ay boyunca da kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği aktarılmıştı.

Akabe toplantısının, İsrail ile Filistinliler arasında, barış görüşmelerinin sekteye uğradığı 2014 yılından bu yana gerçekleşen ilk aleni görüşme olduğu belirtiliyor.

Toplantının, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimi düşürmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail'in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014'te askıya alınmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2023'ün başından bu yana işgal altındaki topraklarda 63 Filistinli hayatını kaybetti.