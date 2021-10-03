İsrail'in başarısız sızma operasyonu hakkında yeni detaylar

Siyonist işgal güçlerinin bir özel birliğinin elemanları, 11 Kasım 2018'de Filistinlilerin kıyafetlerini giyerek kendilerini kamufle etmek suretiyle Gazze'ye sızdı ve tehlikeli bir operasyon gerçekleştirmeye kalkıştı. Ancak Hamas'ın askeri kanadı durumundaki İzzettin Kassam Tugayları bu ekibi fark etti ve müdahale etti. Bunun üzerine işgalci özel birlikle Kassam Tugayları'na mensup mücahitler arasında çatışma çıktı ve 7 Filistinli şehit edilirken bir işgalci asker de öldürüldü. İşgalci birime ait araçlar tahrip edildi. Böylece operasyon planı başarısız oldu ve sızma girişiminde bulunan özel ekip bölgeden hızla uzaklaştı.

Bu operasyona katılan elemanların daha sonra ciddi bir travma yaşadıkları ve psikolojik destek alma ihtiyacı duydukları bizzat siyonist işgalcilerin kendi medya araçlarında dile getirildi. Ayrıca operasyon girişiminin başarısız olması ve özel olarak yetiştirilen ekibin ağır bir darbe alarak kaçmak zorunda kalması işgalciler arasında ciddi şekilde tartışma konusu oldu.

Bu konudaki tartışmalar henüz son bulmuş değil ve dün (1 Ekim Cuma) işgal ordusunda üst düzey bir subay yine bu konuyu gündeme getirerek operasyon girişiminin başarısız olması hakkında yeni birtakım ayrıntıları gündeme taşıdı.

Yakında görev süresini tamamlayacak olan, işgal ordusu istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman söz konusu operasyonun zaten bir ikilem içinde tamamlanacak nitelikte olduğunu ve İsrail'i daha yıllarca uğraştıracağını vurguladı.

Söz konusu olaydan sonra, operasyona katılan elemanların bazılarının görevi bıraktığına dikkat çeken Hayman; "Çok çetrefil bir operasyondan söz ediyoruz. Bu operasyona katılanların hiçbiri daha sonra doğal olmayan birtakım sebeplerden dolayı operasyonlara katılamamıştır. Bazıları kişisel travmalar geçirdi. Bizden özel destek isteyenler ve verdiklerimiz oldu. Aslında birlik son derece zor bir durumdan çıkmış ve belki bizi yıllarca meşgul edecek bir felaketin vuku bulmasını engellemiştir." dedi.

Hayman'ın bu konuyu tam da İsrail'in özel olarak yetiştirilen ve çok hassas operasyonlarında kullanılan Dovdovan birimlerinden birinin geçtiğimiz pazar günü Batı Şeria'daki Cenin'e bağlı Burkin kasabasında mücahitler tarafından pusuya düşürülmesi ve biri birim komutanı olan iki elemanlarının ağır yaralanmasının ardından gündeme getirmesi ise dikkat çekti.

FİEM