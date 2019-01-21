İsrail'in gazetecilere saldırı bilançosu

İsrail 2018 yılında Filistin topraklarında 2 gazeteciyi öldürdü, 262'sini yaraladı.

Filistin'de basın mensuplarına yönelik ihlalleri izleyen bağımsız Gazze Basın Özgürlüğü Merkezi'nin yıllık yayımladığı raporda, İsrail'in 2018 yılında da Filistin topraklarında gazetecileri hedef aldığı belirtildi.

Raporda, İsrail askerlerinin, geçen yıl görevlerini yaptıkları sırada 2 basın mensubunu öldürdüğü 262'sini yaraladığı kaydedildi.

Raporda, gazeteciler Yasir Murteca'nın 6 Nisan'da, Ahmed Ebu Hüseyin'in de 25 Nisan'da Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini takip ettikleri sırada İsrail askerleri tarafından şehit edildikleri hatırlatıldı.

İsrail makamlarının, geçen yıl Batı Şeria ve Gazze'de basın özgürlüğüne yönelik 668 ihlal gerçekleştirdiği aktarılan raporda, ihlaller; gözaltı, karakola çağrılma, gözaltı süresini uzatma, evlere, matbaalara baskın, ekipmanlara el koyma, zarar verme, haber takibini engelleme, seyahat ya da konferans yasağı olarak sıralandı.

İsrail'in ayrıca geçen yıl 4 medya kurumu ve matbaayı kapattığı, 9 gazeteciye ev hapsi verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2019, 07:14