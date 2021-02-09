İsrail, Şeria'nın batısında bir çocuğu başından yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Şeria'nın batısında bir köye baskın düzenledi, Filistinli bir çocuk gözaltına alındı, bir çocuk da gaz bombasıyla yaralandı.

Takku Belediye Müdürü Teysir Ebu Mufrih AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal askerlerinin Beytullahim kentinin doğusundaki Takku köyünün kuzey ve doğu girişini kapatarak, giriş çıkışları engellediğini belirtti.

Askeri güçlerin öğle saatlerinde köyün ara sokaklarında konuşlandırıldığını, evlere baskın düzenlediklerini, İsrail ordusunun daha sonra köye daha fazla kuvvet gönderdiğini ifade eden Ebu Mufrih, Filistinlilere karşı plastik mermi ve gaz bombası kullanan İsrail askerlerine, köy gençlerinin taşlarla karşılık verdiğini söyledi.

Olaylar sırasında onlarca Filistinlinin gazdan etkilendiğini kaydeden Ebu Mufrih, İsrail askerlerinin 17 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldığı ve gaz bombası başına isabet eden bir çocuğun yaralandığını aktardı.

AA