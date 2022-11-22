İsrail'in savunma sanayisi ihracatı geçen yıl yüzde 30 arttı

İsrail'in askeri ve güvenlik ürünleri ihracatının 2021'de yüzde 30 arttığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail'in askeri ve güvenlik ihracatına ilişkin Savunma Bakanlığına bağlı Uluslararası Savunma İş Birliği Kurumunun açıklamalarına yer verildi.

İsrail'in savunma sanayisi ürünleri ihracatında "rekor artış" şeklinde sunulan haberde, 2021'de bu alanda ihracatın önceki yıla göre yüzde 30 arttığı ifade edildi.

Buna göre, 2020'de savunma sanayisi alanında 8 milyar 600 milyon dolarlık ihracat yapan İsrail, 2021'de 11 milyar 300 milyon dolar değerinde askeri ve güvenlik ürünü sattı.

Haaretz'in haberinde satış sözleşmelerindeki azalmaya rağmen savunma sanayisi ürünlerinin ihracatında bu yıl da artış olduğu kaydedildi.

Haberde, İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesi ve Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle askeri ve güvenlik ürünleri ihracatının artış gösterdiğinin altı çizildi.

İsrail'in bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Barak ve Spyder hava savunma sistemlerinin satışını yaptığı, ayrıca Barak hava savunma sistemleri için Fas'la da sözleşme imzalandığı bilgisine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmalarından bu yana geçen iki yılda İsrail'in bölge ülkeleriyle 3 milyar dolarlık savunma ihracatı için anlaşma imzaladığını duyurmuştu.