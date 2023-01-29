İsrail'in yeni planı: Sınır dışı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yönelik gerçekleştirilen saldırıya karşı bir dizi önlem alacak.

Hayri Alkam adlı Filistinlinin dün akşam saatlerinde Kudüs'te düzenlediği saldırıda 7 Yahudi yerleşimci ölürken 10'dan fazla yerleşimci ise yaralanmıştı.

İsrailli gazeteci Barak Ravid, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Yahudi yerleşimcilere yönelik saldırı sonrası Filistinlilere karşı çeşitli önlemler almayı amaçladığını söyledi.

Ravid, İsrail hükümetinden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı paylaşımında, Netanyahu'nun bugün bakanlar kuruluna Filistinlilere karşı alınan önlemleri içeren bir teklif sunacağı belirtildi.

Buna göre Netanyahu'nun, bakanlar kuruluna sunacağı teklifte "silahlı saldırı gerçekleştiren Filistinlilerin ailelerinin sınır dışı edilmesi, evlerine el konulması, aile üyelerinin ve yakın çevresinin gözaltına alınması, işgal altındaki Batı Şeria'ya takviye askeri güçlerin konuşlandırılması, Yahudi yerleşimcilere ve İsraillilere silah ruhsatı verme işlemlerinin hızlandırılması" gibi maddeler yer alıyor.

İsrail, halihazırda Kudüs saldırısını gerçekleştiren Hayri Alkam'ın aile üyelerini ve yakın çevresini gözaltına almıştı.

İsrail'in söz konusu önlemleri hayata geçirmesi halinde suçun şahsiliği ve toplu cezalandırma yasağı gibi temel hukuki normları ihlal etmiş olacağı belirtiliyor. İsrail halihazırda birçok temel hukuki normu ve uluslararası hukuk kuralını ihlal etmesine rağmen dünyadan ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalmıyor.

Kaynak: Mepa News