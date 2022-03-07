banner39

banner35

İsrail, İran'a ait iki SİHA'yı F-35'lerle vurduğunu iddia etti

İsrail ordusu, İran'a ait iki SİHA'yı geçtiğimiz yıl mart ayında F-35'lerle vurduğunu iddia etti.

İsrail 07.03.2022, 00:44
İsrail, İran'a ait iki SİHA'yı F-35'lerle vurduğunu iddia etti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hava kuvvetlerine ait F-35 savaş uçaklarının, İran'a ait iki SİHA'yı Mart 2021'de vurduğu belirtildi. Operasyonun, bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde ve SİHA'ların İsrail hava sahasına girmeden gerçekleştiği paylaşıldı.

İsrail ordusu radarlarının, İran SİHA'larını rotalarını boyunca izlediği kaydedildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail'in engellediği SİHA'ların Gazze'ye silah taşıdığı iddia edildi.

Kaynak: AA
#İsrail #iran #SİHA #f35
Yorumlar (0)
7
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?