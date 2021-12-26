İsrail, işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki yerleşimi ikiye katlayacak

Tel Aviv yönetimi, savaşla Suriye'den aldığı Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını iki katına çıkaran bir planı hayata geçireceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Hedefimiz, uzun ve statik yıllardan sonra Golan Tepeleri'nde yerleşimi ikiye katlamaktır." dedi.

Suriye ve Lübnan sınırına yakın Golan Tepeleri'ndeki Kibbutz Mevo Hama'da düzenlenen kabine toplantısına başkanlık eden Bennett, projenin maliyetinin 280 milyon Euro olacağını söyledi.

İsrail'in 1967'de Altı Gün Savaşı ile işgal ve 1981'de ilhak ettiği Golan Tepeleri, teknik olarak halen savaş halinde olan iki ülke için stratejik bir bölge olarak kabul ediliyor.

Trump yönetiminin İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıdığını ve Biden yönetiminin bu karara itiraz etmeyeceğini kaydeden Bennett, "Suriye'deki savaşın İsrail'in bölgeyi kontrol etmesi fikrini uluslararası müttefikleri için daha kabul edilebilir hale getirdiğini" savundu.

İsrail'in bu adımla bölge üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırmasının Golan Tepeleri'nde hak iddia eden Suriye ile gelecekte krize yol açabileceği yorumları yapılıyor.

Golan Tepeleri'nde 25 bin İsrailli yerleşimci ve çoğunluğu Suriyeli olduğunu iddia eden 23 bin kadar Dürzi yaşıyor.

Trump Tepeleri'

ABD, Golan üzerindeki İsrail egemenliğini tanıyan ilk ülke oldu. Uluslararası toplum ise İsrail'i işgalci olarak görüyor.

İsrail bölgede yerleşim, tarım ve turizm projelerini hayata geçirdi. Golan Tepeleri'nin "Suriye'den alındığından beri İsrail'e tamamen entegre olduğunu" savunan Tel Aviv, "İran'dan ve onun Suriye'deki müttefiklerinden gelecek saldırı ihtimaline" karşı bu bölgenin stratejik bir nokta olduğunu söylüyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2019'da, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini resmen tanıyan kararnameyi imzaladı. Haziran 2019'da, Golan Tepeleri'nin ilhak edilen kısmında Trump onuruna "Trump Tepeleri" adlı yeni bir yerleşim açıldı.

Kaynak: Euronews