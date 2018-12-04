İsrail Kuzey Kalkanı'yla saldırıya geçti

İsrail askeri birimleri, Salı sabahı İsrail’e açılan tünellerin keşfedildiğini açıkladı. Kuzey Kalkanı ismi verilen operasyonla saldıran İsrail, Lübnan’dan ülkeye açılan tünelleri yok etmek istediklerini belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Jonathan Konrikus, “birden fazla” gibi yeraltı geçidi varlığını kabul etti. “Bazı tünellerin farkındayız.” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Pazartesi günü Brüksel 'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmişti . İkilinin görüşmesinde, " Suriye , Irak ve Lübnan'daki İran yayılmacılığını engellemek için birlikte çalışmanın" yollarını konuştukları öğrenildi. Toplantıya, Mossad yetkilileri ve askeri uzmanlar da katılmıştı.

EN SON 2006 ‘DA SALDIRMIŞTI

İsrail ordusu, 2006 yılında Lübnan’a saldırmıştı. Ülkenin alt yapısını yok eden İsrail, istediği sonucu alamamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



