İsrail mahkemesi provokasyona izin verdi

İsrail mahkemesi, Mescid-i Aksa'nın doğu bölümündeki El-Esbat (Aslanlı) Kapısı Mezarlığında, İsrailli fanatik Yahudilerin "şofar" çalmalarına izin verdi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Likud partisinden eski milletvekili ve Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlara öncülük eden Haham Yehuda Glick'in aralarında bulunduğu 3 kişinin duruşması Batı Kudüs’teki Sulh Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, El-Esbat Kapısı Mezarlığında, "şofar" adı verilen boruyu çalarak "dini duygu ve davranışları zedeleme ve kamu huzurunu ihlal etme" suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişi ile polis temsilcisini dinledi.

Polis yetkilileri, güvenlik kaygıları nedeniyle, Yahudi bayramları bitene kadar söz konusu 3 kişinin, Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu "Eski Şehir"den uzaklaştırmasını talep etti.

Glick ise bunun "kanunlara uygun şekilde" 3 yıldır sürdürülen bir adet olduğunu iddia ederek, polisin "provokasyon" suçlamasını reddetti.

İfadelerin ardından kararını açıklayan mahkeme, söz konusu kişilere sadece 20 Eylül'de uzaklaştırma vererek, borazanın “kamu barışını ihlal şüphesine yol açması mümkün olsa bile, Glick'in son 3 yıldır bunu yaptığını ve durumun tehlike teşkil etmediğine” hükmetti.

Karar üzerine aşırı sağcı politikacı Glick, Twitter hesabındaki paylaşımında, “Tapınak Tepesi'nde (Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya verdikleri ad) asayişi ihlal edenin İsrail polisi olduğu bir kez daha kanıtlandı.” ifadelerini kullandı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya hedef alan tahrikleri artıyor

İsrail polisi, 18 Eylül’de Glick ve diğer İsrailli fanatik Yahudileri El-Esbat (Aslanlı) Kapısı Mezarlığında şofar çalarken gözaltına almıştı.

Gelecek pazar günü, 3 hafta sürecek Yahudilerin dini bayramı yaklaşırken, fanatiklerin Mescid-i Aksa’yı hedef alan baskın ve tahriklerinin artmasından endişe ediliyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Kudüs'ün en eski mezarlıklarından biri olan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı Mezarlığı da Mescid-i Aksa kompleksinin önemli bir parçası sayılıyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.