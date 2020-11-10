İsrail meclisinde Netanyahu'ya eleştiriler

İsrail ile Bahreyn arasında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının oylaması öncesi mecliste, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'ye yakın durması nedeniyle İsrail'in Demokrat Parti'yle olan ilişkilerine zarar verdiği yönündeki suçlamaları reddetti.

İsrail ile Bahreyn arasında imzalanan ilişkilerin normalleştirme anlaşmasının meclisteki oylaması öncesi konuşan Netanyahu, cumhuriyetçilere daha yakın durduğu için ülkesi ile demokratlar arasındaki ilişkilere zarar verdiği yönündeki eleştirilere tepki gösterdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya karşı olmasının Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını savunan Netanyahu, "Başkan Obama ile olan fikir ayrılıklarımıza rağmen onun döneminde İsrail en büyük askeri yardımı aldı ve bundan gurur duyuyorum." dedi.

Muhalefetten gelen, İsrail'in ABD ile olan ilişkileri kötü yönettiği ve Cumhuriyetçi Parti'ye yakın ilişki kurarken, Demokrat Parti'ye mesafeli durduğu yönündeki eleştirilere cevaben Netanyahu, "38 yıl boyunca ABD'nin iki büyük partisiyle olan ilişkilerimizi güçlendirmek için yoğun çaba harcadım. Bu konuyu Cumhuriyetçiler veya Demokratlar olarak görmüyorum, sadece İsrail'in çıkarı olarak görüyorum." diye konuştu.

Netanyahu, kesin olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden ile uzun yıllara dayanan bir dostluğunun olduğunu dile getirirken, Washington yönetiminin yeni dönemde Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu'da başlattığı girişimi takip etmesini umduğunu sözlerine ekledi.

İsrail ile Bahreyn arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın mecliste yapılacak oylamayı geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA