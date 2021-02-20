İsrail İran'la nükleer anlaşmaya dönmeye karşı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden, ABD yönetiminin İran'la ilgili nükleer anlaşmaya dönülebileceği yönündeki açıklamasına cevap geldi.

İsrail’in, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemekte kararlı olduğu ve nükleer anlaşmaya ilişkin görüşünün değişmediğine vurgu yapılan açıklamada, “İsrail, eski anlaşmaya geri dönmenin İran'ın nükleer cephaneliğine giden yolunu açacağına inanıyor. İsrail bu konuda ABD ile yakın temas halindedir.” ifadelerine yer verildi.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış, eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.

AA