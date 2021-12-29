İsrail on binlerce hindiyi itlaf etti

İsrail son yılların en ağır kuş gribi salgınlarından biriyle mücadele etmeye çalışıyor.

Dün Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg'ın binlerce göçmen turnanın öldüğünü ve on binlerce tavuğun itlaf edildiğini açıklamasının ardından, bugün de on binlerce hindinin itlaf edildiği açıklandı.

Çiftçilerin tavukları itlaf etmesinin ardından ülkede yumurta stoğu krizi yaşanmaya başladı.

Başbakan Naftali Bennett, ulusal güvenlik danışmanı ve diğer uzmanlarla bir araya gelerek salgını önlemek için alınabilecek önlemleri tartıştı.

Kuşlardan insanlara virüs bulaştırma nadir bir olay olmasına rağmen, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2003 yılından bu yana dünya çapında virüs bulaşmış 456 kişinin ölümü rapor edildi.

Kaynak: BBC