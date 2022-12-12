İsrail ordusu, 16 yaşındaki Filistinli kızın öldürülmesindeki "rolünü" kabul etti

İsrail ordusu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cenin'de şüpheli kişileri gözaltına almak için gerçekleştirilen baskında, silahlı çatışma çıktığını, "bir Filistinlinin öldürülmesine ilişkin" iddiaların soruşturulduğunu duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise İsrail ordusunun yaptığı ön soruşturmanın, "Filistinli kızın bulunduğu çatıdan askerlere doğru ateş açıldığını, askerlerin de bu yöne ateş açarak karşılık verdiklerini ortaya çıkardığını" aktardı. Haberde, İsrail ordusunun olaya ilişkin soruşturmasında henüz kesin sonuca ulaşılmadığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, 16 yaşındaki Filistinli öldürülmüştü.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu başından vurulan 16 yaşındaki Cena İsam Zekarne, hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Filistin Kızılay örgütünden yapılan açıklamada, Cenin'de İsrail askerlerinin ateş etmesi sonucu yaralanan 3 gencin bölgedeki İbni Sina Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtilmişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise işgal altındaki Batı Şeria genelinde 18 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

İsrail askerlerinin Cenin'de 3 şüpheliyi gözaltına almak için "operasyon yürüttüğü" paylaşılmıştı.

İsrail ordusu, son dönemlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı beldelerine baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.

İsrail askerleri, baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi ile müdahale ediyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde Filistinli gruplar ve İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022, Batı Şeria'da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, 165’i işgal altındaki Batı Şeria’da, 52’si abluka altındaki Gazze’de olmak üzere 217 Filistinli öldürüldü. Bu ölümlerin 48’sini çocuklar oluşturdu.

Batı Şeria'da Kasım 2022’de İsrail askerlerin öldürdüğü Filistinli sayısı 17 olarak kaydedildi. İsrail askerlerinin ateşinde öldürülen Filistinli sayısı son iki haftada ise 10'u geçti.

BM, bu ölümlerin, “çoğu vakada, İsrail güvenlik güçlerinin orantısız ve ölümcül güç kullanımı gibi görünen nedenlerle meydana geldiğine” dikkati çekmişti.