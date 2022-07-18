İsrail ordusu, Lübnan sınırında İHA düşürdüğünü duyurdu
İsrail ordusu, Hizbullah'a ait olduğu tahmin edilen" bir İHA'yı tespit ederek düşürdüğünü duyurdu.
İsrail 18.07.2022, 19:13
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail hava kontrol birliklerinin, Lübnan'dan havalanan ve "Hizbullah'a ait olduğu tahmin edilen" bir İHA'yı tespit ederek düşürdüğü belirtildi.
İsrail ordusunun paylaştığı bir fotoğrafta düşürülen İHA'nın, sivil kullanım amaçlı profesyonel kamera "dron"u olduğu görüldü.
İsrail ordusu, 2 Temmuz'da da Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu. Olaydan sonra Lübnan Hizbullahından yapılan açıklamada, İHA'larla iki ülke arasında ihtilaflı deniz sahası Kariş'e saldırı düzenlediği doğrulanmıştı.
Kaynak: AA
28
az bulutlu
Günün Anketi Tümü