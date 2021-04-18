İsrail polisi ramazanı boş geçmiyor

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin çevresinde Filistinli gençlere müdahalesi 5’inci gününde de devam etti.

Eski Şehir’deki Mescid-i Aksa’da kılınan teravih namazının ardından Şam Kapısı çevresinde toplanan yüzlerce Filistinli genç ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı.

İsrail polisi kalabalığı dağıtmak için ses bombası kullandı, Filistinli gençler de havai fişek ve su şişeleriyle karşılık verdi.

Çevredeki çöp konteynerleri ateşe verilirken bazı gençleri darbeden polis, bazılarını gözaltına aldı.

Eski Şehir'in çevresinde dün akşam da İsrail polisi Filistinli gençlere müdahale etmişti.

İsrail polisinin müdahalesinde 6 Filistinli yaralanmıştı.

Ramazan ayının ilk gününden beri İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında gerginlik devam ediyor.