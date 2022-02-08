İsrail polisine telefon hackleme soruşturması

Yerel gazete Calcalist'e göre yetkililer, protestocular, gazeteciler ve eski Başbakan Benjamin Netanyahu'nun oğlullarından biri hedef alınanlar arasındaydı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki bir tanığın da izlendiği iddia ediliyor.

Başbakan Naftali Bennett, haberlerin doğruysa "çok ciddi" olduğunu söyledi.

İsrailli gözetim firması olan NSO Group, Pegasus'un hackleme yazılımının dünya çapındaki otoriter hükümetlere satıldığı ve onlar tarafından kötüye kullanıldığına dair yaygın iddialarla karşı karşıya kaldı.

Şirket, müşterilere satıldıktan sonra yazılımı çalıştırmamakta ısrar etti ve daha önce İsrail vatandaşlarını izlemek için kullanılamayacağını belirtti.

Son gelişme hakkında ise yorum yapmadı.

Kamu Güvenliği Bakanı Ömer Barlev, soruşturma komisyonuna emekli bir yargıç başkanlık edeceğini ve "söz konusu yıllarda sivil haklar ve mahremiyet ihlalleri hakkında derinlemesine bir soruşturma yürüteceğini" söyledi.

2015 ile 2018 yılları arasında gerçekleşti

Pazartesi günü yayınlanan bir raporda Calcalist, polisin düzinelerce İsrail vatandaşının telefonlarını hacklediğini söyledi.

Calcalist'e göre, telefonlardan bilgi toplama ve hackleme, 2015 ve 2018 yılları arasında, komisyon üyesi olan Roni Alsheikh tarafından yönetilirken gerçekleşti.

Pegasus, telefonlara bulaşarak operatörlerin mesajları, fotoğrafları ve e-postaları almasına, aramaları kaydetmesine ve mikrofonları ve kameraları gizlice etkinleştirmesine olanak tanıyor.