İsrail saldırılarını son ana kadar sürdürüyor
İsrail, varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği saate kadar saldırılarını sürdürüyor.
İsrail 21.05.2021, 02:02
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere hava saldırıları düzenledi.
İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze çevresindeki bölgelere roket atıldığı belirtildi.
İsrail ile Hamas, vardıkları ateşkes anlaşmasının bu gece yerel saatle 02.00'de yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.
Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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