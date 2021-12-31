İsrail silahlanmaya devam ediyor

İsrail, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile 3,1 milyar dolar değerinde askeri helikopter ve ikmal uçağı satın alımı konusunda anlaşmaya vardı.

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD'den 12 adet Lockheed Martin marka CH-53K tipi helikopter ve Boeing'den de iki adet KC-46 tipi yakıt ikmal uçağı satın almak için anlaştıklarını açıkladı.

Bakanlık 6 ilave helikopter satın alma seçeneğinin de bulunduğu anlaşmanın İsrail'in hava kuvvetleri kapasitesinin yükseltilmesi çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

İlk helikopterlerin 2026'da teslim alınacağının ifade edildiği açıklamada, yakıt ikmali uçaklarının ise teslimat tarihinin 2025'ten önce olmayacağı kaydedildi.

Bu tarihin Tel Aviv tarafından öne çekilmek istendiği ve toplamda 4 adet uçak alınması hedeflendiği belirtiliyor. Zira İsrail medyası, yakıt ikmal uçaklarının İran'ın nükleer tesislerini hedef alabilecek bir hava saldırısı için çok önemli olabileceğini öne sürdü. Fakat Savunma Bakanlığı hava kuvvetlerindeki ikmal uçaklarının yeterli kapasitede olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Euronews