İsrail sınır kapılarını kapattı

Gazzeli yetkililer tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Kerm Ebu Salim ile Beyt Hanun sınır kapılarını ikinci bir emre kadar kapattı." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Tarım Çalışma Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze Şeridi sahilindeki avlanma mesafesini altı milden üç mile düşürdüğü açıklandı.

Birlik, kararın, botlar üzerindeki İsrail deniz güçleri tarafından hoparlörle Gazzeli balıkçılara bildirildiğini aktardı.

Gazzeli balıkçıların, daha derin sulara açılamamaları nedeniyle yeterli miktarda av yapamayacakları belirtiliyor.

İSRAİL HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin Refah kentine hava saldırı düzenledi. Saldırı sonucu, Refah Sınır Kapısı yakınındaki bölge hasar gördü.

İsrail, yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 13:44