İsrail, Suriye-Irak sınırında İran'ın silah konvoyunu vurduğunu kabul etti

İbrani basınının aktardığına göre, Reichman Üniversitesi'ndeki bir konferansta konuşan Kohavi, İsrail savaş uçaklarının, kasım ayında Suriye-Irak sınırındaki bir konvoyda "İran silahları taşıyan 8 Numaralı tırı vurması için mükemmel bir istihbarat aldıklarını" kaydetti.

Kohavi, aldıkları istihbarata ilişkin, "Bu durumda pilotlarımızı oraya göndermemiz lazımdı." dedi.

Saldırının yaşandığı günlerde Arap medyası ve uluslararası basına yansıyan haberlerde, Irak'tan Suriye'ye geçmekte olan yaklaşık 15 kamyonluk bir konvoyun vurulduğu aktarılmıştı.

Saldırının arkasında İsrail'in olduğuna işaret edilirken, olayda İran Devrim Muhafızlarına mensup bazı kişilerin öldürüldüğü belirtilmişti.

Tel Aviv yönetimi ise o günlerde olayın sorumluluğunu üstlenmemişti.