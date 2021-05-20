İsrail televizyonunun ateşkes iddiası
İsrail televizyonu, İsrailli yetkililerin cumadan önce ateşkes olmasını beklemediklerini iddia etti. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini söylemişti.
İsrail 20.05.2021, 01:53
İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, İsrailli güvenlik yetkililerin Gazze'ye düzenlenen saldırıların cumadan önce sonlandırılmasını ummadıkları belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün telefonda görüşmüş bölgede ateşkese giden yolda gün içinde gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletmişti.
Netanyahu ise Biden'a "hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım." diyerek Gazze'ye saldırıların süreceği cevabını vermişti.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 217 Filistinli hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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