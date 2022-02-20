İsrail, turistler için aşı kararını verdi

İsrail, Kovid-19 aşısı olmayan turistlerin ülkeye girişlerine izin vereceğini duyurdu.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, 1 Mart'tan itibaren aşılanmış olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm turistlerin ülkeye kabul edilmeye başlanacağı belirtildi.

Ülkeye girmek için tek şart ise uçmadan önce ve İsrail'e indikten sonra PCR testi yaptırmak.

Başbakan Naftali Bennett, "Hasta sayılarında tutarlı düşüş var. Bu nedenle dünyada ilk kapattığımız şeyi kademeli olarak açmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Bennet, pandemide yeni bir varyantın ortaya çıkması durumunda buna hızlı bir şekilde cevap vereceklerini kaydetti.

İsrail yönetimi koronavirüs salgınının başlarında sınırlarını ilk olarak 2020'nin mart ayında yabancılara kapattı.

Geçen ay İsrail'e yaklaşık 46 bin turist giriş yaptı. Bu rakam geçen yıl aynı dönem 7 bin 800'dü. Ocak 2020'de ise 333 bin kişi İsrail'i ziyaret etmişti.

Kaynak: Euronews