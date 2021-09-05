İsrail, turistlere kapısını açıyor

İsrail Kovid-19 salgınıyla sekteye uğrayan turizm faaliyetlerini başlatmak için bazı ülkelerden küçük turist gruplarının seyahatine yeniden izin vermeye hazırlanıyor.

Turizm Bakanı 19 Eylül'de başlayacak olan pilot uygulama kapsamında İsrail'in sarı ve turuncu listesinde yeralan ülkelerden gelecek tam doz aşı yaptırmış beş ile 30 kişilik tur gruplarının ülkeye girişine izin verileceğini açıkladı.

İsrail, aile ziyareti yapacakların dışında henüz bireysel turistlere izin vermeyeceğini bildirdi. 2020 Mart'ından bu yana ülkeye yapılacak bireysel ziyaretlere izin verilmiyor.

Yeni plana göre ülkeye gelecek tur grubu saysına dair bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak kırmızı listede yeralan ülkelerden seyahate izin verilmeyecek. İsrail'in kırmızı listesinde yalnızca dört ülke; Türkiye, Bulgaristan, Brezilya ve Meksika bulunuyor.

2019 yılında rekor sayıda (4,55 milyon) turist ağırlayan İsrail ekonomisi 7,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Ülkeye giriş koşulları neler?

Yabancı turistlerin ülkeye girişte son altı ay içinde Covid-19 aşısının ikinci dozunu vurulduklarına ya da bir çeşit takviye aşı olduklarına dair kanıt sunmaları gerekiyor.

Turistlerden ayrıca ülkeye varıştan önceki 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucunu göstermeleri, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indiklerinde de serolojik test yaptırmaları isteniyor.

İsrail, mayıs ayında yeni vaka sayısındaki düşüşün ardından küçük tur guplarına kapılarını açmış, o tarihten itibaren genellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan 2 binden fazla ziyaretçi ülkeye giriş yapmıştı. Ancak bu girişim ağustos ayında delta varyantının hızla yayılmasıyla birlikte dünyanın en hızlı aşılama prorgamını uygulayan ülkelerden biri olmasına rağmen vakaların artması sonucu durdurulmuştu.

İsrail Turizm Bakanı bu dönemde ülkeye giren turistlerden bir kişide bile Covid-19 vakası tespit etmediklerini, bu nedenle İsrail ve dünyadaki hastalık oranına bağlı olarak yakın bir gelecekte bireysel turistlere de kapılarını açmayı umduklarını belirtti.

İsrail'de perşembe günü 11 binden fazla yeni vaka tespit edildi, bu sayıda yaşanan düşüşle birlikte cumartesi günü 5 bin yeni vaka kayda girdi.

İsrail'in 9,3 milyonluk nüfusundan 5,5 miyonu iki doz Pfizer/BioNTech aşısı oldu, 2,5 milyon kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.

Kaynak: Euronews