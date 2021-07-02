İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı
İsrail, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Alınan habere göre İsrail'den havalanan uçaklar Gazze'yi bombaladı.
İsrail 02.07.2021, 02:23
AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail uçakları Gazze kentinin güneyinde Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladı.
İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada ise "uçakların Hamas'a ait silah üretim yerini vurduğu" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, saldırının Gazze'den gönderilen yanıcı balonlara karşılık düzenlendiği aktarıldı.
Hamas'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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