İsrail, Filistin Dışişleri Bakanının VIP kartına el koydu

İsrail'in, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin VIP kartına el koyduğu bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Yunanistan ve Hollanda'yı kapsayan Avrupa turundan dönen Dışişleri Bakanı Maliki ve beraberindeki heyeti, Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda (İsrail kontrolünde) durdurduğunu ve yarım saat sorguya çektiğini söyledi.

Dik, sorgunun ardından Maliki'nin, İsrail tarafından Filistinli yetkililere verilen ve Batı Şeria'da bir yerden bir yere gitme ve İsrail'e girişte hareket serbestisi tanıyan VIP kartına el koyulduğunu kaydetti.

İsrail'in, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma başlatmasına karşılık bu adımı attığını aktaran Dik, şunları kaydetti:

"Bu bir intikam eylemidir ve İsrail'in ırkçı bir devlet olduğunu, uluslararası hukukla barışık yaşayamadığını ve sürekli olarak tehdide, baskıya ve şantaja başvurduğunu göstermektedir."

Dik, Dışişleri Bakanı'nın yaşadıklarını anlatmak için uluslararası toplumla iletişime geçeceklerini ifade etti.

Konuyla ilgili İsrail'den resmi açıklama yapılmadı.

İsrail daha önce de Filistinli bakan ve yetkililerin VIP kartına el koymuştu.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 3 Mart'ta İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işlemesiyle ilgili resmi soruşturmanın başladığını duyurmuştu.

UCM 18 Mart'ta, soruşturma kararına itiraz etmesi için İsrail’e 30 gün mühlet vermişti.

AA