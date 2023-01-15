İsrail Ürdün Vadisi'ni ilhak etmeye hazırlanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başkanlığını yaptığı Likud Partisi milletvekili Danny Danon, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesini ilhak etmek amacıyla bir yasa tasarısı çıkarma hazırlığında olduğunu açıkladı.

Jewish News'in haberine göre, Eski İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve mevcut milletvekili Danon'un üzerinde çalıştığı yasa tasarısının içeriğinde "İsrail yasalarının, Batı Şeria'nın yüzde 30'unu teşkil eden Ürdün Vadisi bölgesinde tam olarak tatbik edilmesi" ifadesi yer alıyor.

İsrailli milletvekili Danon yaptığı açıklamada "Ürdün Vadisi, tarihi, iktisadi ve güvenlik açılarından İsrail için mühim bir meseledir. İsrail egemenliğinin Ürdün Vadisi üzerine uygulanması konusunda hem iktidar koalisyonundan hem de muhalefetten destek olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Danon'un söz konusu planı ne zaman İsrail parlamentosuna sunacağı henüz bilinmiyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu da 2020 yılında Ürdün Vadisi'ni ilhak etme teşebbüsünde bulunmuş, ancak dünya ülkelerinden gelen itirazlar sonrasında planından vazgeçmişti.

Netanyahu hükümeti, göreve gelmesi itibarıyla Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri kalkındırmayı amaçladığını ilan etmişti.

Bu durum Batı Şeria'nın ilhakına giden yolda İsrail tarafından atılan bir adım olarak yorumlanmıştı. İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme düşüncesini fiiliyata dökmesinin bölgede şiddetli çatışmalara zemin hazırlayacağı düşünülüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı en az 250 Yahudi yerleşim yerinde yaklaşık olarak 700 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News