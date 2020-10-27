İsrail vatandaşı Filistinlilerden Fransa'ya protesto

İsrail vatandaşı Filistinliler, Fransa’nın Tel Aviv Büyükelçiliği önünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını protesto etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca Filistinli, Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına ve Cumhurbaşkanı Macron'un bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesine tepki gösterdi.

“Anam babam sana feda olsun ya Resulullah”, “Lideri Muhammed olan bir ümmet baş eğmez”, “Ey Macron Ey Allah’ın düşmanı” şeklinde sloganlar atarak tekbir getiren Filistinliler, Kelime-i Tevhid bayraklarıyla gösteri yaptı.

Macron’un posterlerini ayaklar altına göstericiler, Macron’a “Ateşle oynama!”, “Rahmet peygamberine hakareti sonlandırın." şeklinde seslendi.

Gösteride konuşma yapan 1948 Filistin Toprakları Fetva Konseyi Başkanı Şeyh Meşhur Fevvaz, “Hazreti Peygamber’in kendisini müdafaa edecek kimselere ihtiyacı yok. Bizim burada toplanmamız ona olan sevgimizi ifade etme ile dünyaya Hazreti Muhammed’in en büyük kırmızı çizgimiz olduğunu belirtme amaçlıdır.” dedi.

Şeyh Fevvaz, Macron’a hitaben ise "Sen kesinlikle kırmızı çizgiyi aştın. Bu yaptığınla sadece Hazreti Muhammed’e değil Allah’a saygısızlık yaptın. Allah da kendi peygamberine yardım etmekte mutlak güç sahibidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan onlarca İsrail vatandaşı Filistinli de Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde bulunan Fransa Büyükelçilik konutu önünde gösteri düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA