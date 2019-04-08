İsrail yarın sandığa gidiyor: Kral Bibi mi, eski general mi?

Salı günü genel seçimlerin yapılacağı İsrail'de, Binyamin Netanyahu’nun yeniden seçilmesi halinde, İsrail’in kurucu lider David Ben Gurion’dan daha uzun süre ülkeyi yönetmiş olacak.

Netanyahu, tıpkı ABD Başkanı Donald Trump gibi sert konuşmasıyla, milliyetçi dünya liderlerinin yükselen trendine uygun hareket ediyor. Ancak uzmanlar, Netanyahu’nun bu tutumunun siyasi kariyerini sonlandırabileceğini ifade ediyor.

İsrail Başbakanı ve Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu

“KRAL BİBİ” Mİ, BENCİL BİR HEDONİST Mİ?

Netanyahu'nun ateşli destekçileri, güçlü dünya liderleriyle yakın ilişkilerini ve İsrail'in güvenli bir bölgede konumlanmasını İsrail Başbakanı’nın başarısı olarak görüyor. Bu nedenle Netanyahu’ya “Kral Bibi” diyor. Muhalifler ise onu Arapları kışkırtmakla ülkeyi bölünmenin eşiğine getiren ve Filistinlilere yönelik politikalarıyla İsrail'i uçuruma sürükleyen yozlaşmış bir hedonist olarak görüyor.

Seçimlere saatler kala, ülkede popüler hale gelen eski ordu şefi Direnç Partisi Genel Başkanı Benny Gantz'ın Netanyahu’yu zorladığı görülüyor.

‘Merkez sol' Yair Lapid liderliğindeki Yeş Atid (Gelecek) Partisi ve eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Direnç Partisi, seçimlere 'Mavi ve Beyaz' başlığı altında tek liste olarak gireceklerini açıklamıştı.

SEÇİM KAMPANYASININ MERKEZİNDE DÜNYA LİDERLERİ VAR

Netanyahu'nun kampanya çalışmalarında, ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin, Hindistan, Afrika ve Latin Amerika liderleri ile görüşmelerinden alınan kareler dikkat çekiyor. Büyük reklam panolarında, ikilinin yan yana durduğu fotoğraflar yer alıyor.

Beyaz Saray’da Trump ile görüntülerinin yer aldığı karelerin akabinde Netanyahu, geçtiğimiz hafta Moskova’ya gitti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Netanyahu, Putin’den 37 yıl önce Lübnan’da çatışmalar esnasında hayatını kaybeden bir askerin kalıntılarının iade edilmesini sağladığı için gittiğini söyledi.

Analistlere göre bu ziyaret ve teslim alınan kalıntılar, İsrail’in dünyanın en büyük iki gücü üzerinde etkili olma mesajı verdiğine işaret ediyor.

Ancak diğer bir görüşe göre ise, Netanyahu iç politikayı dizayn etmek adına tribünlere oynuyor.

“Mavi ve Beyaz” ittifakı lideri Gantz, Netanyahu’yu Gazze’den atılan roketleri durduramaması nedeniyle eleştirilerini güvenlik merkezli olarak yöneltiyor. Gantz’ın eleştirileri eski bir asker olması nedeniyle İsrail halkı tarafından da destek görüyor.

Direnç Partisi Genel Başkanı Benny Gantz

Diğer taraftan, Netanyahu ise şubat ayında “Mavi ve Beyaz" ittifakının açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabından, “Arap partilerine sırtını yaslayan sol kanat bir Lapid-Gantz hükümetimiz olabilir. Böyle bir hükümet ekonomimizi mahvedecek. Er ya da geç, varlığımızı tehlikeye atacak bir Filistin devleti kuracaklar.” paylaşımında bulunmuştu.

Netanyahu, rakibi Gantz’ı zayıf bir “solcu” olarak niteledi ve Gantz'ın cep telefonunun İranlı bilgisayar korsanları tarafından sızdığını keşfetmeye çalıştı.

Tabii Gantz da boş durmayarak Netanyahu’yu son dönemde başını oldukça ağrıtan yolsuzluk suçlamalarıyla hedef aldı.

59 yaşındaki Gantz, Netanyahu'nun adının karıştığı uluslararası yolsuzluk iddiaları nedeniyle ülkeyi tekinsiz mecralara sürüklemekle itham ediyor.

İki tarafın birbirine yönelik suçlamaları ve Netanyahu’nun kamburu haline gelen yolsuzluk ithamları gündemdeyken, siyaset uzmanları İsrail’in önümüzdeki birkaç ay içinde ‘anayasal kriz’e sürüklenebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail’de seçimlerin ardından iki lider arasındaki tartışmalar pek bitmeyecek gibi görünüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 12:55